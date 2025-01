Bordin: a Udine ruolo dell’Ater fondamentale e strategico

“Gestire un patrimonio immobiliare che, per Udine e per l’intero territorio, rappresenta un valore sociale ed economico di grande rilievo, significa rispondere in modo concreto alle esigenze delle fasce più deboli. Durante la mia esperienza amministrativa, ho potuto constatare quanto sia fondamentale il ruolo dell’Ater. Per questo ritengo prioritario investire nella riqualificazione del patrimonio esistente, valorizzando il prezioso lavoro di un personale qualificato, sempre disponibile a trovare soluzioni anche in contesti complessi come quelli delle aree montane”.

Con queste parole, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha sottolineato il ruolo strategico dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (Ater) di Udine durante la sua visita istituzionale presso la sede dell’ente. Ad accoglierlo sono stati la neo presidente Vanessa Colosetti, il nuovo Consiglio di amministrazione e il direttore Lorenzo Puzzi. L’incontro è stato un’occasione per discutere le priorità dell’azienda, tra cui la promozione di interventi di riqualificazione per rispondere alle necessità dei cittadini, anche in territori complessi.

La presidente Colosetti ha evidenziato efficienza e impegno nell’affrontare le sfide quotidiane: “Ho visto risposte pronte ai problemi grazie al grande impegno degli uffici, che possono contare su un’età media giovane e su forze con competenze importanti. Ater Udine dispone di una struttura tecnica in grado di far fronte anche a investimenti significativi”.

La visita si è conclusa con un augurio reciproco di buon lavoro, con l’impegno a continuare la preziosa sinergia tra Ater, istituzioni locali e Regione. Bordin ha ribadito l’importanza di un approccio attento e collaborativo per garantire soluzioni concrete e risposte rapide ai bisogni delle comunità, valorizzando il patrimonio immobiliare e sociale della regione.