Bordin: donazione Bosari arricchisce patrimonio biblioteca CR

“Una donazione quanto mai preziosa cheil Consiglio regionale accoglie con riconoscenza ringraziando per la generosità e l’attenzione rivolta all’istituzione. Questa documentazione libraria e archivistica costituisce un’occasione straordinaria di arricchimento e qualifica ulteriormente la già ottima offerta della Biblioteca Livio Paladin”.



È il messaggio di gratitudine espresso dal massimo rappresentante dell’assemblea legislativa del Fvg, Mauro Bordin, ad Adriana Janežic, depositaria del Fondo documentario di Otello Bosari, donato oggi alla Biblioteca del Consiglio regionale. “Siamo felici – ha ribadito Bordin – di poter mettere a disposizione questo patrimonio, e avremo cura di valorizzarlo”.



“Una pietra miliare per la biblioteca e uno stimolo per i dipendenti, con cui aveva un ottimo rapporto”: così ha descritto Bosari il responsabile della Biblioteca del Consiglio regionale, Massimiliano Pastrovicchio, durante la firma per la donazione, alla presenza del segretario generale del Cr, Stefano Patriarca, e del direttore del servizio Comunicazione, Maurizio Blancuzzi.



Adriana Janežic ha ricordato l’ex consigliere regionale scomparso a fine luglio del 2022, che sedette in Consiglio per trelegislature di fila in anni decisivi per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, dal 1964 al 1978: “Un grande studioso, appassionato in particolare di storia, tanto da pubblicare numerosi saggi. Fu uno dei precursori che diedero vita alla prima assemblea legislativa regionale occupandosi principalmente di legislazione nel campo della cultura e dell’urbanistica, ma anche della ricostruzione post-terremoto”.



Janežic ha colto l’occasione per donare al presidente del Consiglio regionale l’ultima pubblicazione di Bosari intitolata “Dall’idea di Europa all’Unione europea”, una storia del percorso tracciato dai trattati di pace, uscita a pochi giorni dalla sua scomparsa.



La massiccia donazione consiste in oltre 400 volumi e, oltre a rappresentare una quantità importante che verrà catalogata, sistemata e resa fruibile nell’archivio della biblioteca Paladin, concorrerà alla qualità delle offerte di titoli e autori fino ad oggi non ancora presenti.