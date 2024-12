Bordin: “Gruppo Chiarcossio esempio di tradizione e innovazione”

“Il Gruppo Chiarcosso rappresenta un esempio di impresa che valorizza la sostenibilità, l’innovazione e l’impegno solidale offrendo una testimonianza significativa di come un’azienda possa affrontare il futuro con ottimismo contribuendo concretamente allo sviluppo economico della nostra comunità regionale”.

Così il presidente del Consiglio regionale del Fvg, Mauro Bordin è intervenuto oggi a Monte di Buja alla festa del Gruppo autotrasporti Chiarcosso, insieme all’assessore regionale Barbara Zilli, ribadendo ai tanti presenti che “questa occasione rappresenta non solo un momento di condivisione e celebrazione, ma anche un’opportunità per riconoscere l’impegno, la passione e la dedizione che ogni giorno dimostrate nel lavoro. La vostra realtà è un esempio virtuoso del legame tra la tradizione e l’innovazione che caratterizza il tessuto imprenditoriale del territorio. Un plauso speciale va al presidente Sante Chiarcosso, la cui visione e determinazione sono il cuore pulsante dell’azienda e delle sue straordinarie iniziative”.

Il gruppo guidato da Sante Chiarcosso, fondato nel 1958 dal padre Luigi, nel corso degli anni si è affermato come leader nel trasporto di rottami, rifiuti e semilavorati, distinguendosi anche per l’impegno nello sport e nelle iniziative solidali.

Bordin che ha partecipato alla consegna dei riconoscimenti, ha voluto ricordare il significato della “corsa per Haiti capace di unire sport, solidarietà e promozione del territorio in modo esemplare. Questo progetto non solo sostiene chi si trova in condizioni di difficoltà, ma riflette i valori fondamentali della nostra comunità: la generosità, il rispetto e la voglia di fare la differenza”.

Il massimo rappresentante dell’Assemblea legislativa regionale, ha, inoltre ,evidenziato “l’importanza del passaggio generazionale che ha caratterizzato il gruppo friulano: un elemento cruciale per la continuità e la sostenibilità dell’identità culturale e produttiva della regione. Questo processo non solo preserva il patrimonio di conoscenze, valori e tradizioni locali, ma favorisce anche l’innovazione attraverso l’integrazione di nuove idee e competenze delle generazioni più giovani. La capacità di tramandare esperienze e saperi si traduce in un rafforzamento del senso di appartenenza e di coesione, garantendo un futuro solido e radicato nelle origini, ma aperto al cambiamento e all’evoluzione”.

In conclusione il presidente Bordin ha augurato che “questa giornata sia un’occasione per rafforzare lo spirito di squadra, celebrare i successi raggiunti e alimentare l’entusiasmo per affrontare le sfide future”.