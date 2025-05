Bordin incontra presidente Cosef: Aussa Corno strategica

In un clima di grande cordialità e collaborazione istituzionale, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, ha incontrato il presidente del Consorzio Cosef, Marco Bruseschi, per fare il punto su alcune importanti progettualità che riguardano l’area industriale e logistica del territorio. Nel corso dell’incontro, i due presidenti si sono soffermati sull’area industriale Aussa Corno, individuata come obiettivo strategico per lo sviluppo regionale.

Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi di dragaggio, considerati fondamentali per garantire l’accessibilità e la piena operatività della zona portuale e industriale. In parallelo, è stata ribadita la centralità della tutela ambientale, con un focus specifico sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull’equilibrio tra sviluppo economico e salvaguardia dell’ecosistema. “Un incontro molto positivo – ha commentato il presidente Bordin – che dimostra quanto il dialogo tra istituzioni e consorzio sia fondamentale per dare risposte concrete ai bisogni delle nostre imprese e dei cittadini, con uno sguardo attento alla sostenibilità e alla sicurezza”.