Dopo l’incontro chiarificatore a Trieste con il Presidente Fedriga, il sindaco di Udine De Toni torna sul progetto di riqualificazione di Borgo Stazione. Andiamo avanti – spiega. La Regione ha già stanziato 2,7 milioni. Altri 5 dovrebbero arrivare da un altro bando. E a settembre tecnici al lavoro sul masterplan, in accordo con Trieste. De Toni parla anche del PalaCarnera: progetto di grande valore per la città – dice – ma percorso in salita. GUARDA IL VIDEO