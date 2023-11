Breda acquisisce Came Go

La Breda Sistemi Industriali di Sequals, specializzata in sistemi di portoni sezionali dedicati al settore residenziale e industriale, ha acquisito Came GO di Spilimbergo, società del Gruppo Came di Treviso, operante anch’essa nel settore delle chiusure per garage.

La transazione – informa una nota – prevede l’avvio dell’operatività a partire da ieri senza interruzioni di attività.

Non vi saranno variazioni per quanto riguarda il numero dei dipendenti: gli organici delle due aziende continueranno a lavorare negli stessi rispettivi stabilimenti e l’organizzazione di vendita sul territorio nazionale ed estero saranno distinte. Cambia invece l’insegna della società acquisita, che si tramuta in GO Italia.

Per Breda Sistemi Industriali, la cui sede si trova in provincia di Pordenone a pochi passi dalla neocostituita GO Italia, questa acquisizione riveste un ruolo importante per la competitività sui mercati in quanto – spiega l’azienda – consentirà strategie di integrazione di competenze produttive ed esecutive, di ottimizzazione degli aspetti logistici e di approvvigionamento delle materie prime. Allo stesso modo, allargare le potenzialità e la presenza sul mercato sarà un fattore differenziante per la forza vendita di entrambi i marchi presenti in maniera capillare in Italia e all’estero.

Quest’ultimo in particolare sta conoscendo una crescita costante grazie alle tecnologie e al design made in Italy di Breda Sistemi Industriali, marchio che porta il nome del suo fondatore e che negli anni ottanta ha innovato il settore presentando il portone sezionale, una tipologia di chiusura per garage che si apre in verticale scorrendo accanto alla parete soprastante, in piena sicurezza e accompagnato da evoluti sistemi domotici.

“L’acquisizione di quella che da oggi si chiama GO Italia – afferma Breda Sistemi Industriali nella nota – rappresenta un nuovo passo avanti per il nostro marchio che da sempre opera in un settore complesso in cui prodotto e servizio devono viaggiare alla stessa velocità. Veniamo da un territorio votato a questa tipologia di produzione e siamo certi che saremo ancora più incisivi in un mercato sempre più competitivo e stimolante per un marchio storico e leader quale è Breda”.



(Foto: Breda Sistemi Industriali)