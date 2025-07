Bruxelles, cooperazione FVG-Carinzia sempre più stretta

Da 20 anni la Regione Friuli Venezia Giulia ospita nella propria casa europea di Bruxelles il Land austriaco della Carinzia, dando vita a una collaborazione sempre più stretta tra le due realtà così come evidenziato dal presidente del Consiglio regionale Fvg, Mauro Bordin, nel corso dei festeggiamenti organizzati proprio nella sede di Rue de Commerce 49, alla presenza di presidente e vicepresidente carinziani, Peter Kaiser e Martin Gruber. “La nostra collaborazione – ha ricordato Bordin, portando anche il saluto del governatore Massimiliano Fedriga – vanta però una storia ben più lunga, contraddistinta da rapporti istituzionali-operativi fondamentali per i rispettivi territori. Ora, in un contesto di Unione europea con alle porte tensioni geopolitiche dalle dinamiche ancora incerte, problematiche di natura tariffaria commerciale legate ai dazi e difficoltà nel promuovere la transizione climatico-energetica e digitale in un’ottica di sostenibilità economica, va ulteriormente intensificata l’azione comune tra Fvg e Carinzia”.

“Un obiettivo – ha aggiunto il presidente dell’Assemblea legislativa Fvg – da perseguire alla luce di valori e interessi condivisi quali, ad esempio, la valorizzazione dei principi di autonomia regionale e locale al fine di consentire che, nel rispetto delle diversità delle singole comunità, le linee di indirizzo emanate da Bruxelles trovino effettivamente riscontro in loco”. Concetti, questi, in linea con l’intervento del governatore carinziano, Kaiser, che ha sottolineato come “la cooperazione ci renda più forti giorno dopo giorno”. “Ecco perché – ha così concluso Bordin – va consolidata nel tempo per garantire un’efficacia e tempestiva mobilità a coloro i quali si spostano continuamente tra una regione e l’altra, dando vita a un’economia di interscambio che trova il suo sbocco in molteplici settori, non ultimo quello turistico con l’enogastronomia che rappresenta un richiamo importante”.