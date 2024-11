GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un faro per capire se si configura l’ipotesi di aiuto di stato. Bruxelles ha chiesto chiarimenti all’Inail sulla assegnazioni a Fincantieri del fondo amianto, nato per risarcire le vittime, dopo che la stessa azienda aveva partecipando al bando per l’assegnazione delle risorse pari a 20 milioni di euro. Il bando aveva già scatenato la protesta della associazioni delle vittime dell’amianto e della politica.