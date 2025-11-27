Buoni consigli per far funzionare bene i condomini

L’ Associazione della Proprietà Edilizia – Confedilizia di Udine, al fine di cercare di migliorare e rendere più efficiente la vita e la gestione dei condominii, ha organizzato un incontro per fornire a tutti gli interessati suggerimenti diretti alla migliore conduzione delle cose nell’ambito dei condominii.

L’appuntamento è per il 28 novembre alle 17 nella sala convegni Antivari dell’hotel Astoria di Udine, in piazza XX settembre con accesso diretto dalla galleria Astra.

L’incontro – diretto a tutti i condòmini ed agli amministratori di condominio – prenderà in considerazione gli aspetti pratici della vita in condominio con riguardo in particolare ai temi relativi alle assemblee condominiali, ai compiti ed alle responsabilità dell’amministratore del condominio, alle spese ed alla contabilità condominiale.

Nell’ambito delle materie sopra indicate, tra l’altro, verranno impartiti consigli ai fini delle più corrette e più efficienti modalità di convocazione delle assemblee condominiali, dello svolgimento di queste anche in via telematica, della verbalizzazione delle delibere dell’assemblea, ai fini della più semplice e corretta redazione e presentazione della contabilità condominiale, ai fini della opportuna formulazione delle clausole dei regolamenti di condominio. Il tutto nell’ottica dell’ attenzione agli aspetti concreti e operativi della materia.

Agli scopi anzidetti verranno forniti specifici suggerimenti e consigli da parte di due studiosi della materia condominiale – l’avvocato Pierpaolo Bosso e l’avvocato Paolo Scalettaris – autori di un approfondito studio sull’argomento pubblicato nella rivista “Archivio delle locazioni e del condominio”.

Al termine delle relazioni che svolgeranno i due studiosi, sarà dato spazio alle domande ed agli interventi del pubblico.