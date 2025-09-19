L’industria del Friuli-Venezia Giulia protagonista a Lubiana

Rafforzare i legami economici tra l’Italia e la Slovenia. E’ l’obiettivo dell’evento “Strategie per la competitività” che si terrà il prossimo 30 settembre al Grand Hotel Union Eurostars di Lubiana, con inizio alle 9:30. L’incontro, promosso da Confindustria Slovenia, vedrà la partecipazione di leader di settore e responsabili della catena di approvvigionamento, con una forte presenza di aziende del Friuli-Venezia Giulia come il Gruppo Danieli e le Acciaierie Bertoli Safau (ABS).

Il programma della giornata prevede quattro sessioni tematiche e una tavola rotonda, focalizzate su temi cruciali per l’industria moderna: acciaio, energia, agroalimentare, finanza e innovazione. I saluti istituzionali saranno affidati, tra gli altri, all’Ambasciatore d’Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna, e al Presidente dell’ICE/ITA, Matteo Zoppas.

Il Gruppo Danieli di Buttrio sarà protagonista della prima sessione dedicata all’acciaio, dove Anna Mareschi Danieli, membro del Comitato Esecutivo del Gruppo, interverrà per “smontare un pregiudizio comune” sul settore e illustrare lo stato dell’arte della tecnologia italiana. Mareschi Danieli modererà anche la tavola rotonda finale, che si concentrerà sugli incentivi finanziari come i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo.

Tra gli altri relatori, spiccano Emanuele Fontani di newcleo Spa, che parlerà del nucleare di quarta generazione, e Andrea Benetton di Cirio Società Agricola e Maccarese S.p.A., che affronterà i temi dell’innovazione e della sostenibilità nell’agricoltura.