Business Network International, come ottenere clienti senza inseguirli

Tanti imprenditori, soprattutto piccoli, si chiedono come attirare più clienti senza sforzi estenuanti e tempi imprevedibili. La risposta è trasformare il passaparola in un sistema strutturato e strategico, che consenta di generare referenze in modo continuo e mirato. Infatti, il 98% dei professionisti si affida al passaparola, ma solo il 3% ha una strategia efficace. BNI (Business Network International), fondato da Ivan Misner, ha rivoluzionato il networking, dimostrando che il passaparola può diventare una scienza.

“Il passaparola è potente, ma lasciato al caso risulta inefficace – spiega Vera Dobravec, executive director per il Friuli-Venezia Giulia -. La maggior parte dei clienti ti segnala solo quando superi le aspettative o se qualcuno menziona un problema che sai risolvere. Spesso, però, i tuoi contatti non sanno come presentarti o raggiungere il target ideale. È qui che entra in gioco il marketing referenziale, un approccio strategico che trasforma il caos in opportunità”. Il principio cardine è il Givers Gain, ovvero il motto “Chi dà vince”. Offrendo valore agli altri membri della rete, si ottiene valore in cambio. Ogni settimana, professionisti qualificati collaborano per aiutare i partner a trovare nuovi clienti: questo non è solo business, ma una strategia che permette di risparmiare tempo e guardare al futuro con sicurezza.

“Con BNI, non si è più un imprenditore isolato, ma parte di una rete che lavora per il reciproco successo attraverso fiducia e collaborazione – continua Dobravec -. Al di fuori di BNI, costruire relazioni solide richiede anni. All’interno del nostro network, invece, si entra subito in una rete di 30-50 professionisti che lavorano insieme per portare clienti ideali. Ogni ‘Capitolo’, ovvero i gruppi presenti sul territorio, accoglie un solo rappresentante per settore, garantendo che tutte le opportunità vengano passate a chi ne fa parte.

In Friuli-Venezia Giulia e Veneto orientale BNI conta 11 Capitoli con quasi 300 membri che tramite lo scambio di referenze hanno generato oltre 90 milioni di euro in affari negli ultimi dieci anni. “È un investimento che ripaga più di quanto si immagina, offrendo una comunità che trasforma non solo il business, ma le vite stesse degli imprenditori – conclude Dobravec -. BNI è per chi ha il coraggio di uscire dalla zona di comfort, costruire relazioni e investire in un futuro più grande. Non è per tutti: richiede impegno e autenticità. Ma se si è pronti a crescere, non si sarà mai più soli. Come disse il grande motivatore americano Zig Ziglar: ‘Per ottenere ciò che vuoi nella vita, basta aiutare altre persone a ottenere ciò che vogliono’. Con BNI, il successo diventa parte di un obiettivo collettivo. Chi è pronto quindi a cambiare il modo di fare affari?”

Self made woman: chi è Vera Dobravec

Vera Dobravec nasce sul confine tra Slovenia e Italia, sviluppando fin da piccola una grande curiosità per le lingue e le culture straniere. Impara l’italiano guardando la televisione e coltiva relazioni internazionali, definendosi una “cittadina del mondo”. Crede fermamente che viaggiare e leggere siano le migliori cure contro l’ignoranza.

Dopo il liceo, lavora su una nave da crociera per conciliare il desiderio di viaggiare con risorse economiche limitate, esperienza che le insegna disciplina e la motiva a inseguire le sue passioni. A 22 anni si trasferisce in Spagna, lavorando tra Madrid e Tenerife in un’agenzia di viaggi, mentre completa la laurea in Turismo. A 27 anni si trasferisce a Trieste per amore e a 28 avvia un’attività di organizzazione eventi aziendali in Slovenia. La crisi economica la spinge però a espandersi in Italia, dove accoglie la sfida di sviluppare il franchising BNI. Senza contatti né conoscenze, lavora instancabilmente bussando a 200 porte fino a ottenere il primo cliente, avviando così un’attività che promuove un’economia collaborativa sul territorio. Per Vera Dobravec, la più grande gratificazione è aiutare le persone a realizzare i propri desideri. Considera la vita come un albero di Natale, ricco di regali ancora da scoprire.