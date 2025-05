Cabibbo: ok a norma per recupero patrimonio esistente

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha dato il via libera a una significativa modifica normativa in materia di edilizia, proposta dal capogruppo di Forza Italia Andrea Cabibbo, attraverso un emendamento inserito nella legge omnibus e sottoscritto anche dai consiglieri azzurri Roberto Novelli e Michele Lobianco. Lo si legge in una nota del gruppo consiliare.

“La nuova norma consente di ristrutturare immobili abbandonati o scarsamente appetibili sul mercato, permettendone il frazionamento in più unità abitative. L’obiettivo è rendere questi spazi più funzionali e adatti alle esigenze delle famiglie, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie e burocratiche vigenti”, spiega Cabibbo.

“Si introduce una misura utile e preziosa per tutelare il patrimonio edilizio esistente – conferma il capogruppo forzista – soprattutto nelle aree agricole o montane e nei centri storici, rendendo contestualmente possibile la suddivisione di fabbricati di ampie dimensioni in singoli alloggi molto più fruibili. Si risponde, inoltre, a un’esigenza rappresentata dai professionisti del settore”.

Cabibbo chiude: “L’iniziativa rappresenta un passo concreto verso il recupero e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, incentivando soluzioni abitative sostenibili e contribuendo alla riqualificazione del territorio. Contestualmente, la misura dà respiro all’economia e al settore dell’edilizia, ottenendo il risultato di recuperare un patrimonio abitativo altrimenti inutilizzato e iniettando nuova linfa nel tessuto economico”.