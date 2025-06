Caf Cisl Fvg: domani si inaugura la ‘nuova’ sede di Gorizia

Tutto pronto per il taglio del nastro della sede completamente ristrutturata del Caf Cisl di Gorizia: domani -mercoledì 25 – alle 17.30 è, infatti, prevista l’inaugurazione del nuovo spazio del centro di assistenza fiscale, il terzo in regione per importanza, con oltre 10mila utenti l’anno che varcano la soglia di via Manzoni 5. Uno spazio reso ancora più funzionale, in ragione del crescente numero di richieste che passano per il caf cislino: nel 2024, a titolo esemplificativo, sono stati 7mila 639 i modelli 730 compilati, 3mila 277 gli Isee, 645 i contratti Ce B, 351 i modelli reddito, senza contare i numeri a tre cifre anche per Imu, successioni e Red. A caratterizzare l’attività della sede di via Manzoni è anche l’attività dello sportello dedicato ai “Nuovi Cittadini”, inaugurato nel 2021, e che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli stranieri. Sono, infatti, stando ai dati dello scorso anno, 73 le consulenze prestate, 72 le domande di cittadinanza portate aventi, 126 gli aggiornamenti dei permessi di soggiorno e 26 i test di italiano somministrai.

“L’andamento del centro di Gorizia – commenta la presidente del Caf Cisl Fvg, Claudia Sacilotto – è il frutto di un buon lavoro di squadra con la Cisl territoriale e i nostri pensionati, che ci viene riconosciuto anche dagli stessi utenti: da una recente indagine volta a misurare il livello di gradimento, risulta che mediamente l’80% si dichiara tra il soddisfatto e molto soddisfatto, con punte dell’86% rispetto alla velocità nell’esecuzione delle pratiche. Bene, anche, il giudizio sui tempi di attesa (75,80%) e sulla qualità dell’assistenza che supera l’84%.

“Il nostro motto e la nostra forza – commenta la presidente del Caf Cisl Fvg, Claudia Sacilotto – sono dati dalla nostra capacità di lavorare assieme, nel caso di Gorizia, con il territorio e chi lo anima, a partire dalla Cisl di Trieste Gorizia e dai pensionati che permettono alle nostre sedi di essere aperte, accessibili e pienamente rispondenti ai bisogni delle comunità locali. Questo significa essere vicino alle persone offrendo servizi e interpretando il sindacato nel senso della prossimità”.