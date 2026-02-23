CAFC, 70 milioni di fatturato e 45 di investimenti

Si è svolta oggi l’Assemblea dei soci di CAFC S.p.A., che ha approvato gli obiettivi 2026 della società, definendo le priorità operative e strategiche per il nuovo anno. L’incontro ha rappresentato anche un passaggio istituzionale significativo dopo l’ampliamento del perimetro societario: per la prima volta hanno partecipato all’Assemblea anche i nuovi Comuni soci dell’area pordenonese, entrati nella società a seguito della fusione che ha esteso il servizio idrico integrato al nuovo territorio.

Nel nuovo perimetro aziendale, CAFC ha illustrato i principali indicatori del budget 2026, già approvato dal Consiglio di amministrazione: fatturato previsto pari a 70 milioni di euro (58 milioni nel 2025 sul perimetro CAFC “storico”), margine industriale di 27 milioni, patrimonio netto di 129 milioni e investimenti programmati per 45 milioni di euro, di cui 39 milioni destinati al Servizio Idrico Integrato e 6 milioni per il completamento dei progetti PNRR.

Il quadro degli obiettivi 2026, approvato dai Sindaci, consolida le azioni industriali già in corso e al tempo stesso apre una fase di rafforzamento su innovazione, gestione del rischio e crescita delle competenze, in un contesto segnato da cambiamento climatico, digitalizzazione dei servizi e nuove esigenze di sicurezza informatica.

In questa direzione, il Presidente di CAFC Salvatore Benigno ha presentato ai soci alcune priorità trasversali che guideranno l’azione della società nell’esercizio 2026: tra cui l’armonizzazione dei complessi processi aziendali inerenti la messa a regime dell’incorporazione della società Hydrogea, il consolidamento delle sinergie gestionali con la società controllata Acquedotto Poiana SPA, l’incremento significativo dello stock degli investimenti fissato a circa 45 milioni di EUR nell’anno 2026 e poi a 50 mln di EUR l’anno dal 2027 in poi con l’obiettivo di affiancare alle tariffe nuove forme di finanza strutturata come i finanziamenti della Banca Europea degli Investimenti o l’utilizzo dei finanziamenti ordinari del sistema bancario con sistemi di garanzia attuati in collaborazione con la Regione FVG per rendere appetibili i progetti ad investitori istituzionali, avviare ulteriori opportunità di collaborazione industriale o societaria con altri Enti Gestori presenti in Regione, prosecuzione del progetto di integrazione aziendale del settore rifiuti con le società NET, A&T, Isontina Ambiente finalizzato alla realizzazione di una società Multiutility con relativa modifica dell’oggetto sociale CAFC che contemplerà anche l’attività concernete la gestione dei rifiuti urbani, il rafforzamento delle collaborazioni istituzionali con COSEF, con il Consorzio Bonifica Pianura Friulana e l’associazione Confservizi Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sul piano dell’organizzazione aziendale e delle risorse umane nell’immediatezza si darà il via ad un programma di formazione digitale, orientato all’upskilling del personale su intelligenza artificiale e automazione, al trasferimento strutturato del know-how e all’attivazione di partnership con le università, così da rafforzare competenze interne e capacità di gestione di strumenti avanzati, nonché un assesment di cybersecurity che interesserà ambienti IT, con audit delle vulnerabilità, rafforzamento delle politiche di backup dei sistemi critici e aggiornamento dei piani di disaster recovery, per proteggere continuità e sicurezza dei servizi essenziali.

Nel corso dell’Assemblea è stato inoltre sottoposto ai soci l’approvazione del Piano di Fattibilità Tecnico Economica inerente la realizzazione del progetto Multiutility “ in house regionale”, in grado di integrare le filiere acqua e rifiuti, sostenendo gli investimenti mentendo un modello pubblico di controllo e indirizzo. Il progetto vedrà una prima fase con il consolidamento in un unico soggetto industriale delle società operative nel settore dei rifiuti NET SPA, A&T SPA, Isontina Ambiente SRL con la nascita di un gestore unico rifiuti che raggrupperebbe 163 Comuni soci e si posizionerebbe tra le prime 10 società di settore nel Nord Est d’Italia con il superamento dell’attuale frammentazione dei soggetti gestori dei rifiuti caratterizzati da sistemi di raccolta e tariffazione non omogenei, andando invece verso la direzione di una più efficiente specializzazione impiantistica ed una maggiore equità tariffaria.

Successivamente si passerà alla creazione di una società multiutility strutturata in CAFC, dotata di un fatturato annuo di oltre 200 milioni di EUR, 600 dipendenti, operatività su tutte e quattro le provincie della Regione FVG, con una base sociale di 184 Comuni ed una struttura patrimoniale e finanziaria estremamente solida.

Dichiarazione Presidente CAFC, Salvatore Benigno: “L’Assemblea soci ha approvato obiettivi 2026 estremamente sfidanti che tengono insieme esigenze molto impegnative: da un lato consolidare il nuovo perimetro aziendale dopo la fusione con Hydrogea preparando la società alle sfide che stanno cambiando il settore del servizio idrico integrato, dall’altro aprire a nuove prospettive di ulteriore crescita per la nostra società con un deciso ruolo guida nel processo di realizzazione di una Multiutility regionale in cui si servizi di gestione del segmento idrico e di gestione dei rifiuti urbani convergeranno in un unico player di riferimento individuato nella società CAFC SPA che a fine percorso potrà tranquillamente candidarsi quale soggetto aggregante in vista del gestore unico regionale. Dobbiamo dare quest’anno una decisa spinta all’aggregazione delle società dei rifiuti come richiesto dai soci, traguardando nel breve termine la multiutility nella società CAFC SPA per raggiungere una dimensione industriale significativa che possa permettere lo sviluppo di competenze industriali specialistiche in grado di assicurare indipendenza e dinamiche tariffarie contenute. Il nostro impegno è trasformare queste priorità in progetti operativi, misurabili e condivisi con i Comuni soci”.