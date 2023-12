CAFC SpA: presentato il bilancio di sostenibilità 2022

Presentato da CAFC SpA, il bilancio di sostenibilità 2022. Nella sede di Viale Palmanova a Udine giovedì 14 dicembre numerosi i presenti tra sindaci, rappresentanti di società e aziende, dipendenti e collaboratori. La trasparenza verso gli stakeholder è il principio essenziale che guida CAFC in tutte le attività che si traduce anche nella scelta di redigere annualmente il Bilancio di Sostenibilità, pubblicato per la prima volta nel 2017.

Nel processo di crescita e adeguamento alle nuove sfide del contesto in cui opera, CAFC S.p.A. nel Bilancio di sostenibilità 2022 oltre ad analizzare in profondità alcune tematiche di rilievo quali governance, integrità, trasparenza, privacy e fiscalità, presenta nuovi elementi di analisi come innovazione, investimenti finanziati grazie alle risorse del PNRR, aspetti legati a personale e clientela, e ancora salute e sicurezza sul lavoro per dipendenti e collaboratori esterni, e più in generale i principali rischi e opportunità legati agli aspetti di sostenibilità di interesse per la Società.

Gli investimenti

Nel 2022 il valore economico generato sul territorio da CAFC è stato pari a 94,9 milioni di euro, di cui il 75% è stato redistribuito ai principali stakeholder. Realizzati investimenti per 31,2 milioni di euro con un tasso di realizzazione sul programmato del 120%. CAFC S.p.A., insieme alla rete di gestori della Regione Friuli Venezia Giulia, è stata ammessa a diversi progetti finanziati dalle risorse del PNRR tra cui lo “Smart Water Management” ” – con focus sulla digitalizzazione e la riduzione delle perdite nel sistema di distribuzione. E’ stato inserito anche il progetto “HUB fanghi SGN – Essiccatore fanghi da impianti di depurazione acque reflue urbane Regione” – che prevede il “revamping” dell’esistente essiccatore fanghi nell’area dell’impianto di depurazione di San Giorgio di Nogaro (UD). Tra le innovazioni proseguite nell’anno va segnalato il Masterplan Acquedotti, i cui avanzamenti hanno interessato numerose analisi territoriali e demografiche nell’area di intervento e la redazione di un Piano di resilienza e rapporto ambientale. Nel 2022 acquistata anche 100% energia da fonti rinnovabili (tramite certificati di Garanzia di Origine) proseguendo comunque con la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica e idroelettrica grazie agli impianti gestiti da CAFC. Approvato anche il Piano di riduzione per l’impronta di carbonio per arrivare all’azzeramento delle emissioni entro il 2050.

Fondamentali anche le attività di formazione e sviluppo per i dipendenti (4.377 ore) e la campagna di educazione ambientale con il progetto “L’Acqua in cattedra” che ha visto il coinvolgimento di più di 3.550 studenti in 50 Comuni del territorio, per accrescere la sensibilizzazione alla sostenibilità e all’uso consapevole della risorsa idrica. Al fine di fornire uno strumento innovativo e più intuitivo per gli utenti, è stata introdotta lo scorso anno la APP CAFC che ha registrato il doppio dei download nel 2022 (4.453 downnload nuovi).

CAFC S.p.A. conta 254 dipendenti, di cui circa il 27% donne (percentuale vicino alla media italiana) e di cui la quasi totalità (il 99%) con contratto a tempo indeterminato. Nel 2022 sono state effettuate 19 nuove assunzioni – 56 nell’ultimo triennio. Sono state erogate 4.377 ore di formazione, di cui più della metà destinante alle tematiche di Salute e Sicurezza, tematica materiale ben presidiata all’interno della società.

Serviti 121 comuni per 4.642 chilometri quadrati di superficie servita Il 2022 è stato caratterizzato da progetti didattici di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale, all’uso consapevole della risorsa idrica con 210 laboratori, 3.550 studenti e 50 Comuni coinvolti. Infine, per garantire assistenza agli utenti, oltre ai canali tradizionali, CAFC ha sviluppato nuovi canali digitali, tra cui il servizio di Sportello On Line che nel 2022 è stato ulteriormente ampliato introducendo una funzionalità che permette agli utenti di attivare autonomamente il servizio di notifica delle fatture tramite e-mail. Le utenze iscritte allo Sportello Online nel 2022 sono pari a 12.347 contro le quasi 7.000 del 2021. Inoltre, l’App CAFC sviluppata nel 2021 nello scorso anno ha registrato 4.453 nuovi download – il doppio dello scorso anno – a dimostrazione dell’apprezzamento dell’utenza per questo nuovo strumento.

“Adattamento al cambiamento climatico, transizione green ed economia circolare, sicurezza e nuovi modelli organizzativi del lavoro ma anche il miglioramento delle performance nella qualità del servizio: tutte sfide, tutte decisive, che nel corso del 2022 abbiamo cercato di onorare con il massimo impegno e con buoni risultati – ha affermato il presidente di CAFC, Salvatore Benigno. Un lavoro quotidiano complesso per assicurare acqua di qualità e in quantità sufficiente a rispondere alle esigenze degli utenti, garantire infrastrutture fognarie e sistemi di depurazione all’avanguardia e nel contempo contribuire in modo sostanziale a raggiungere gli obiettivi ambientali e sociali, locali e globali. Un impegno costante che vogliamo mantenere con la collaborazione fattiva da parte degli stakeholder del nostro territorio. Oggi giorno il ruolo dei Gestori del settore idrico non si esaurisce nella semplice erogazione di un servizio, ma assume anche una valenza sociale e culturale, per questo una adeguata comunicazione sulla cultura della sostenibilità risulta fondamentale” – conclude Benigno”.

Nel corso dell’incontro ad approfondire e offrire un quadro sulla risorsa acqua e la sfida dei cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo, il professore associato di Scienze delle Finanze dell’Università di Udine, Antonio Massarutto. A seguire una tavola rotonda moderata dalla giornalista, Anna Buttazzoni, che ha visto protagonisti i responsabili di settore della Società CAFC Nicola De Bortoli per la Divisione Depurazione, Annalisa Pinzano per la Divisione Operativa Acquedotto e Sara Titton come responsabile Gestione Integrato unitamente a Giulia Alberti di Catenaja e Samir Traini della società Ref Ricerche Milano che hanno approfondito e illustrato i punti salienti e le tematiche legate al Bilancio di Sostenibilità nei suoi aspetti attuativi.