Il CAI cerca il nuovo gestore del Rifugio De Gasperi: aperta la manifestazione di interesse

È partita la ‘corsa’ per la gestione del Rifugio Fratelli De Gasperi. La Sezione di Tolmezzo del CAI ha avviato la manifestazione di interesse per individuare il nuovo gestore della struttura di Clap Grande, in Val Pesarina, che sarà affidata per il quinquennio 2026–2031 tramite contratto di affitto di ramo d’azienda. L’obiettivo è garantire continuità nel servizio, valorizzazione del territorio e un’accoglienza conforme agli standard del Club Alpino Italiano.

Il rifugio, molto frequentato e recentemente oggetto di importanti investimenti, è aperto a candidature di singoli o associazioni con esperienza nella gestione di rifugi o strutture ricettive in ambiente montano privo di accesso carrabile. La manifestazione si aprirà il 13 novembre 2025, con incontri conoscitivi programmati durante tutto il periodo e un’apertura straordinaria del rifugio il 23 novembre alle 10 per permettere un sopralluogo.

Le domande andranno inviate entro il 30 novembre 2025 alla PEC della Sezione. Il bando completo è disponibile in sede e sul sito del CAI Tolmezzo, che si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento. L’incarico sarà comunque assegnato tramite trattativa diretta con il candidato prescelto.