Cal, ok all’assestamento ma senza Udine: “Noi penalizzati”

Il Consiglio delle autonomie locali, riunitosi questa mattina in modalità mista nella sede di Udine della Regione, ha dato parere favorevole sull’intesa riguardante i trasferimenti finanziari agli enti locali nell’assestamento di bilancio approvato dalla Giunta regionale in via preliminare. Il Comune di Udine si è astenuto sui trasferimenti finanziari mentre ha votato contro sull’assestamento. Per il vicesindaco Alessandro Venanzi “positivo il maggiore trasferimento previsto per il nostro Comune per il 2024, ma abbiamo trasferimenti a titolo di Fondo Unico di circa il 20 per cento inferiori rispetto a Trieste e Gorizia e paga dazio anche con Pordenone. Udine e il Friuli chiedono che si possano bilanciare sia i trasferimenti che le compartecipazioni, onde evitare di fare figli e figliastri all’interno dello stesso territorio”, il suo pensiero.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, che illustrato la manovra, ha definito “incomprensibile il voto di Udine, visto che c’è sempre stata collaborazione e i fondi sono stati aumentati. “Quella di oggi – ha aggiunto Zilli – è stata un’occasione importante per portare all’attenzione degli enti locali l’imponente manovra di assestamento estivo che conta su un avanzo di amministrazione di 698,5 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno risorse derivanti da maggiori compartecipazioni al gettito dei tributi erariali. È la conferma che le scelte strategiche che abbiamo adottato in questi anni sono premianti, iniziando dalla rivendicazione della nostra autonomia finanziaria”. GUARDA IL VIDEO