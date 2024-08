Calano gli artigiani in Fvg, a rischio tra qualche anno i servizi

Continua a scendere il numero complessivo degli artigiani presenti in Friuli Venezia Giulia. Se nel 2012 erano circa 40.000, rispetto al 2023 la platea complessiva è crollata di 7310 unità del 18,3 per cento, attestandosi su una soglia che sfiora i 32.800 lavoratori. A rendere noti questi numeri è l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre che ha elaborato dati forniti dall’Inps. “Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente – sottolinea nel suo Sos la Cgia – non è da escludere che entro una decina d’anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un serramentista o un elettricista in grado di eseguire un intervento di riparazione o manutenzione presso la nostra abitazione o nel luogo dove lavoriamo”.