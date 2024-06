Calano i lavoratori domestici in Friuli Venezia Giulia: -10% negli ultimi due anni

Nel 2023 il numero di lavoratori domestici presenti negli archivi dell’Inps del Friuli Venezia Giulia, che si basano sui contributi previdenziali versati dai datori, ammontava a 19.735, in calo del 10% rispetto a due anni prima, quando erano oltre 2.200 in più. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dai Inps. Nel periodo pandemico, infatti, si è verificata uno sviluppo dell’occupazione regolare in questo settore per due motivi: in primo luogo il lockdown aveva reso necessaria l’instaurazione di contratti regolari per consentire alle persone di spostarsi liberamente per lavoro; successivamente è intervenuta la norma che ha previsto l’emersione di rapporti irregolari (contenuta nel D.L. n.34 del 19/05/2020, il cosiddetto decreto “Rilancio”). GUARDA IL VIDEO