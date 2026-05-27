Calici in alto, torna Cantine Aperte nel fine settimana

C’è chi sogna un brindisi tra i filari, chi un calice al tramonto accompagnato dai sapori del territorio, o chi, invece, cerca il racconto autentico di una terra attraverso le persone che la vivono ogni giorno. Per le migliaia di appassionati provenienti dalla regione, ma non solo, il conto alla rovescia è già iniziato. Sabato 30 e domenica 31 maggio torna infatti Cantine Aperte, il grande evento organizzato dal Movimento Turismo del Vino Fvg, pronto ancora una volta a trasformare il Friuli Venezia Giulia in un itinerario diffuso del gusto, del vino, del gusto e dell’ospitalità.

Giunta alla sua 33a edizione, la manifestazione vedrà protagoniste 84 realtà del territorio, tra 82 cantine e, novità assoluta del 2026, anche due distillerie, che apriranno le loro porte al pubblico per un fine settimana all’insegna delle degustazioni, delle esperienze immersive e della scoperta del patrimonio vitivinicolo e paesaggistico della regione.

Un appuntamento che negli anni è diventato molto più di una semplice occasione per degustare vini, trasformandosi in un’esperienza capace di raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze, i suoi paesaggi e le storie di chi lavora quotidianamente tra vigneti e cantine. Non a caso, anche quest’anno, particolare attenzione sarà riservata ai prodotti del territorio e alle eccellenze “IoSonoFvg”, protagonisti di abbinamenti e percorsi enogastronomici pensati per valorizzare l’identità regionale.

“Cantine Aperte continua a essere un appuntamento unico perché permette di entrare davvero nell’anima delle nostre aziende e del nostro territorio – commenta la presidente del Movimento Turismo del Vino Fvg, Elda Felluga –. Da oltre trent’anni apriamo le porte delle cantine per creare un incontro autentico tra produttori e visitatori, trasformando ogni degustazione in un’occasione di racconto, scoperta e condivisione. Ringrazio le aziende associate che anche quest’anno hanno lavorato con entusiasmo per offrire esperienze originali e coinvolgenti, capaci di parlare non solo agli appassionati del vino ma anche a curiosi e turisti alla scoperta del nostro bellissimo territorio. Con Cantine Aperte – conclude la presidente – si apre anche la nuova edizione del concorso internazionale Spirito di Vino, coinvolgendo diverse cantine che ospitano parte del ricco patrimonio di vignette satiriche sul mondo del vino. Una manifestazione che dal lontano 2000 è stata capace di distinguersi per la sua capacità di unire creatività, ironia e cultura enologica, dando voce ad artisti provenienti da tutto il mondo”.

Dalle degustazioni alla cieca alla mongolfiera

Le proposte saranno infatti numerosissime e pensate per pubblici diversi. Accanto alle più classiche degustazioni, torneranno i “Piatti Cantine Aperte”, i pranzi e le cene “A Tavola con il Vignaiolo”, occasioni conviviali in cui il vino incontra la cucina locale e il racconto diretto dei vignaioli. Ma spazio anche a esperienze originali e coinvolgenti come “Indovino”, degustazioni alla cieca che metteranno alla prova sensi e intuizione, oppure percorsi costruiti attraverso stimoli narrativi e sensoriali in cui un vino dialogherà con una fotografia, un brano musicale o un racconto.

Non mancheranno momenti spettacolari e attività per tutta la famiglia: dai voli in mongolfiera, per osservare dall’alto il paesaggio vitato del Friuli Venezia Giulia, alle proposte dedicate ai più piccoli all’aria aperta, in un’edizione che punta sempre di più a trasformare Cantine Aperte in un’esperienza diffusa da vivere senza fretta, tra convivialità e scoperta.

Wine pass, mappe e calice della solidarietà

Come ormai da tradizione, sarà disponibile anche il kit ufficiale Cantine Aperte, acquistabile direttamente nelle aziende aderenti al costo di 10 euro, parte dei quali andrà in beneficenza, comprensivo di wine pass, tracolla, calice e materiali informativi per vivere pienamente il percorso tra le cantine e accedere al calice di benvenuto nelle realtà partecipanti.

Per costruire il proprio percorso, il Movimento Turismo del Vino Fvg ha predisposto anche un’apposita mappa in cui trovare non solo l’elenco di tutte le cantine aderenti nelle quattro province della regione, ognuna con un QR code che rimanda alle iniziative organizzate nella due giorni, ma anche una cartina con cui potersi costruire un proprio personale itinerario del gusto. Prenotare resta fortemente consigliato, soprattutto per le attività a numero limitato e gli appuntamenti gastronomici più richiesti. Tutte le informazioni, le cantine aderenti e i rispettivi programmi sono disponibili sul sito www.mtvfriulivg.it alla sezione Cantine Aperte 2026.

Cantine Aperte Fvg è realizzata grazie al supporto di PromoTurismo Fvg, Io Sono Friuli Venezia Giulia, Civibank – Gruppo Sparkasse e Ceviq.