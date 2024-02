CALIT 1° società italiana per il finanziamento di impianti energetici da fonti rinnovabili

In piena coerenza con la vocazione del Gruppo in ambito sostenibilità, Crédit Agricole Leasing Italia (CALIT), società di riferimento del Gruppo Crédit Agricole Italia per il leasing, è sempre accanto ai propri clienti per favorire il loro percorso di transizione energetica.

Grazie all’offerta diversificata di CALIT, la clientela può beneficiare di soluzioni e assistenza tecnica qualificata per lo sviluppo dei propri business ricorrendo a finanziamenti in leasing per l’acquisizione di impianti fotovoltaici (anche per autoconsumo), eolici, biomassa e biogas.

Un impegno concreto in finanziamenti responsabili e strategici a favore della sostenibilità, che nel 2023 ha visto CALIT, per il quarto anno consecutivo, 1° società italiana per importo finanziato di impianti energetici da fonti rinnovabili (fonte: Assilea).

Il leasing di CALIT prevede oltre a soluzioni finanziarie per gli impianti di produzione energetica, anche il supporto ai clienti attraverso un’offerta dedicata di leasing targato, con veicoli elettrici e ibridi. Grazie a strutture finanziarie personalizzabili, alla deducibilità dei canoni più rapida rispetto all’ammortamento ordinario, il leasing vuole essere sempre più una leva per contribuire al benessere della società.

“CALIT, insieme al Gruppo Crédit Agricole Italia, è in prima linea per supportare i clienti nel loro percorso di sviluppo sostenibile. Grazie alla nostra expertise e alla nostra offerta esaustiva, siamo quotidianamente al fianco dei nostri clienti, per accompagnarli nel doveroso percorso di transizione energetica, in modo veloce e competente. Il tempo per l’energia pulita è adesso, ed è fondamentale coglierlo e sostenerlo al meglio”, dichiara Massimo Tripuzzi, Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia.