Callari, accordo Regione-Insiel potenzia attività Centri impiego

“Abbiamo deciso di ampliare la convenzione con Insiel per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguardanti la digitalizzazione, l’innovazione e la sicurezza nella pubblica amministrazione. In particolare, riconducendo le attività dei Piani regionali nell’ambito dello stesso Pnrr, potranno essere potenziati i Centri per l’impiego grazie alle ulteriori risorse previste per il rafforzamento di questi servizi”.

Lo annuncia l’assessore al Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi Sebastiano Callari dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’atto aggiuntivo alla Convenzione ad hoc per le attività svolte da Insiel per conto della Regione nell’attuazione delle misure previste per la Missione 1 – Componente 1 del Pnrr.

“Questa convenzione, sottoscritta lo scorso novembre, ha rappresentato un passaggio fondamentale per garantire alla Regione l’esecuzione di tutte le attività e il rispetto dei vincoli previsti dal Pnrr – spiega Callari -. Con questo accordo si sono potute portare avanti, infatti, quelle azioni non previste nel Disciplinare per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema informativo integrato regionale”.

“La convenzione è applicabile anche ad alcune attività del Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche del lavoro, finanziate con fondi regionali, ministeriali e legati al Pnrr. Per quanto riguarda le iniziative affidate a Insiel per questo particolare Piano – aggiunge l’assessore – vanno ricordate soprattutto le disposizioni del Manuale tecnico-operativo che individua gli adempimenti da garantire nelle diverse fasi di attuazione, monitoraggio e rendicontazione degli interventi”.

Le misure Pnrr attualmente in carico alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi riguardano l’adesione alla Piattaforma digitale nazionale dati (Pdnd) e la realizzazione di 30 Application programming interface (Api), per creare ‘punti di accesso’ alle banche dati delle pubbliche amministrazioni; la migliore fruibilità dei servizi pubblici digitali; la diffusione di piattaforme e applicativi come PagoPA e AppIO; il potenziamento di attività di formazione sulla cybersecurity per i cittadini e i dipendenti della pubblica amministrazione e dei servizi di facilitazione digitale; la digitalizzazione dello Sportello unico per le attività produttive e dello Sportello unico per l’edilizia.

“Con questo provvedimento – sottolinea Callari in conclusione – prosegue l’importante sforzo portato avanti dall’Amministrazione regionale per rendere sempre più concreta la digitalizzazione dei servizi pubblici a totale vantaggio dei cittadini”.