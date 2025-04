Callari, ok a progetto esecutivo per spazi mostra Villa Manin

“In seno a un articolato e complesso piano di interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, il compendio monumentale di Villa Manin, a Passariano, in comune di Codroipo, è al centro di un’importante opera di restauro dell’Esedra e della Torre di Levante entro la quale si inseriscono i lavori di finitura necessari all’esposizione delle opere d’arte della mostra “Confini” programmata nell’ambito dell’evento “GO!2025″. L’approvazione del progetto esecutivo per quest’ultimo intervento consente di procedere speditamente per rendere gli spazi idonei all’ottenimento dei prestiti dalle principali istituzioni museali italiane e straniere e dalle compagnie di assicurazione per allestire l’esposizione in programma a partire dal prossimo mese di ottobre”.

Lo comunica l’assessore al Demanio del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, che ieri ha portato all’attenzione della Giunta una delibera sul tema, provvedimento approvato dall’Esecutivo.

“L’appalto dei lavori di restauro dell’Esedra e della Torre di Levante, già aggiudicato e avviato nel marzo 2024 è in fase di conclusione – ha spiegato Callari -. Restituirà spazi dotati di tutti gli impianti tecnologici necessari sia per l’ottenimento di prestiti sia per l’ottimale conservazione delle opere d’arte durante la loro esposizione, garantendo adeguata climatizzazione e sicurezza contro le effrazioni”.

“L’obiettivo dell’intervento – è entrato nel dettaglio l’assessore Callari – è quello di adattare gli spazi dell’Esedra al progetto di allestimento proposto dalla società curatrice della mostra “Confini” su incarico dell’Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia (Erpac), in armonia con le indicazioni del Facility report che l’Erpac ha trasmesso ai musei prestatori delle opere”.

Il progetto relativo ai lavori di finitura prevede un quadro economico complessivo di spesa stimato di circa due milioni di euro, tra cui vi è ricompresa anche la realizzazione di aree di lavoro e di arredi Custom made funzionali alle esigenze organizzative e gestionali della mostra. Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta ha i contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.