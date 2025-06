Callari: Regione aderisce a progetto su IA

Abbiamo deciso di entrare a far parte di un importante progetto multiregionale che sviluppa le combinazioni fra l’intelligenza artificiale e la capacità di rappresentare in modo virtuale singoli oggetti ma anche sistemi fisici o processi complessi, nota come ‘digital twin’ o gemello digitale, che ha l’interessante specificità di essere aggiornato in tempo reale”.

L’assessore ai Sistemi informativi Sebastiano Callari descrive così la decisione della Giunta regionale di aderire a “Reg4AI_Ter”.

“In Friuli Venezia Giulia – spiega Callari – saremo impegnati nella realizzazione di alcuni casi pilota in materia di sicurezza sul lavoro, la fattibilità di nuovi collegamenti quantistici tra le regioni partner e l’utilizzo del cosiddetto ‘fiber sensing’, la tecnologia che utilizza i cavi in fibra ottica per misurare grandezze fisiche lungo la loro intera lunghezza, trasformando il cavo stesso in un sensore”.

“Si tratta di un’iniziativa – aggiunge l’assessore – che la Toscana, in qualità di capofila, sta portando avanti insieme a Emilia-Romagna e Sardegna per ottimizzare politiche di resilienza, di reazione a eventi climatici, di sicurezza nei cantieri o di smart building, le strutture che utilizzano tecnologie avanzate e sistemi interconnessi per ottimizzare l’efficienza energetica, migliorare il comfort degli occupanti e semplificare le operazioni di gestione”.

“Finanziato grazie a un investimento complessivo di quasi 3 milioni e 700mila euro del Dipartimento nazionale per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, questo progetto prevede che l’intelligenza artificiale e la rappresentazione definita gemello digitale possano essere declinate anche a livello regionale, sperimentando – conclude Callari – nuove tecnologie basate sul 5G e sulle comunicazioni quantistiche”.