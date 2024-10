Callari, Triestespresso coniuga storia ed eccellenza

“Trieste sta vivendo un periodo di rinascita straordinario, come dimostra la numerosità di grandi eventi che continuano a susseguirsi qui nell’arco di tutto l’anno. Questa manifestazione di carattere mondiale, pur configurandosi come un evento di settore, entra a pieno titolo nel dna della città, la cui storia è strettamente legata al caffè”.

Sono i contenuti del saluto istituzionale portato oggi a Trieste dall’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari alla presentazione di Triestespresso 2024, la fiera dedicata all’imprenditoria del caffè organizzata dalla Camera di commercio Venezia Giulia in collaborazione con l’associazione Caffè Trieste e il contributo del Comune di Trieste.

L’undicesima edizione si terrà dal 24 al 26 ottobre al Generali convention center del Porto Vecchio. “Un luogo che, da area periferica, si sta trasformando sempre più in un centro vivo e ricco di opportunità per il territorio”, ha sottolineato l’assessore ricordando anche gli investimenti della Regione per il sito.

Triestespresso 2024 porterà l’alta qualità dell’espresso italiano nel mondo, con espositori di peso e migliaia di investitori e professionisti provenienti da 48 diversi Paesi. Alla parte espositiva si affianca, come da tradizione, quella informativa e formativa: ad aprire il programma di quest’anno si aprirà infatti con un convegno dedicato al regolamento dell’Unione europea contro la deforestazione.

Novità di questa edizione sarà l’organizzazione di sessioni di business B2b e workshop a cui possono partecipare tutti gli operatori del settore caffeicolo, che siano espositori o visitatori, consentendo pertanto di cercare, trovare e incontrare potenziali clienti italiani e stranieri.