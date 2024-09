Calzature innovative made in Friuli, crowdfunding per nuove soluzioni innovative

“Questo evento, organizzato con il supporto di Confindustria Udine, che ci è sempre stata vicina, è il primo in cui ci presentiamo apertamente con il nostro crowdfunding”.

Parola di Nicola Masolini, amministratore delegato della start-up innovativa RE49 di Gonars che, mercoledì 11 settembre, alle 17.30, a palazzo Torriani, racconterà evoluzione dei progetti e i prossimi passi futuri di RE49 nel corso di un evento patrocinato da Confindustria Udine nell’ambito del progetto Start-Up dell’Associazione. L’incontro ha, appunto, l’obiettivo di presentare il nuovo piano di sviluppo di RE49, che, grazie ai consensi raccolti nei primi due anni con le sue collezioni di calzature, ha ora messo a punto nuove soluzioni innovative pronte a conquistare il mercato.

Durante l’incontro saranno condivisi i successi ottenuti e i feedback ricevuti, e sarà offerta l’opportunità di avere un’anteprima esclusiva della nuova collezione di sneakers, realizzata in collaborazione con una giovane designer, la cui visione creativa è in linea con le esigenze distributive dello showroom di RE49 a Milano. La presentazione ufficiale della collezione avverrà durante la regata Barcolana a Trieste, il prossimo ottobre, in un evento speciale che vedrà le calzature ispirate alle vele e ad esse appese come protagoniste.

RE49 ha sviluppato inoltre una tecnologia unica di tracciabilità e Digital Product Passport (DPP) per conformarsi alle future normative europee sulla certificazione obbligatoria dei prodotti. Questo progetto tecnologico, denominato RETech, nato inizialmente per le calzature dell’azienda, ha già suscitato interesse in vari settori oltre alla moda e sarà presentato in dettaglio nel corso del pomeriggio a palazzo Torriani.

“RE49 – afferma Masolini – è nata per celebrare l’economia circolare e, da luglio, abbiamo formalizzato questo impegno diventando una Società Benefit, predisponendoci al nostro primo bilancio di sostenibilità”.