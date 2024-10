Cambiamenti climatici: due rapporti per sostenere le destinazioni turistiche invernali

Sei Paesi alpini, tra cui l’Italia, collaborano al progetto BeyondSnow-Oltre la neve per supportare le destinazioni turistiche invernali di piccola e media altitudine (STD) nell’affrontare le sfide al cambiamento climatico. Grazie al progetto sono stati pubblicati due importanti rapporti – strumenti pratici destinati a autorità locali, imprese e comunità – pensati per aiutare le destinazioni turistiche invernali in difficoltà a diversificare l’offerta turistica, rafforzare la resilienza e ridurre la dipendenza da condizioni nevose sempre più imprevedibili.

Con l’aumento delle temperature globali, precipitazioni irregolari e stagioni nevose più brevi, le destinazioni turistiche invernali di piccola e media altitudine si trovano ad affrontare sfide economiche e ambientali significative.

Il Rapporto di adattamento fornisce una panoramica delle strategie attuali e dei metodi innovativi per le destinazioni che cercano di diversificare la loro offerta turistica. Allo stesso tempo, il Modello di resilienza e adattamento (RAM) presenta un approccio strutturato per valutare la vulnerabilità di queste destinazioni, aiutandole a identificare passi concreti verso un futuro più resiliente.

Il Rapporto di adattamento offre esempi di approcci di adattamento al cambiamento climatico, analizzando varie strategie e misure per ridurre la dipendenza delle destinazioni turistiche dalla neve. Sottolinea la necessità di diversificare le offerte turistiche, integrare pratiche sostenibili e coinvolgere le comunità locali nella pianificazione a lungo termine. Queste strategie e misure sono progettate per ridurre i rischi socioeconomici legati al cambiamento climatico, assicurando che le destinazioni alpine rimangano attrattive negli anni a venire, sia per i turisti che per i residenti.



Il Modello di resilienza e adattamento rappresenta un risultato significativo del progetto BeyondSnow ed è mirato ad aiutare le destinazioni turistiche invernali a valutare la loro resilienza attuale. Esaminando elementi come l’esposizione ai cambiamenti climatici, le capacità di gestione e le infrastrutture turistiche, il modello offre alle destinazioni un quadro chiaro dei loro punti di forza e di debolezza e costituisce la base concettuale per il Resilience Decision-Making Digital Tool (RDMDT), che verrà elaborato nel prossimo anno. Questo metodo basato sui dati consente ai decisori di dare priorità alle azioni e allocare efficacemente le risorse, garantendo che le loro regioni siano meglio preparate ad affrontare le sfide climatiche future.

Andrea Omizzolo di Eurac Research, Lead Partner del progetto BeyondSnow, ha sottolineato l’importanza di questi nuovi strumenti: “Il Rapporto di adattamento ed il modello RAM sono pensati per offrire una guida pratica e basata su evidenze scientifiche alle destinazioni alpine, mentre affrontano le complessità del cambiamento climatico. Queste risorse sono fondamentali per promuovere la resilienza a lungo termine di fronte ai cambiamenti climatici.”

Il lancio del Rapporto di adattamento e del RAM rappresenta un passo importante nel percorso di BeyondSnow per rafforzare la resilienza climatica nella regione alpina. Offrendo queste risorse gratuite e accessibili, il progetto mira a democratizzare le strategie di adattamento climatico e a dare potere alle destinazioni turistiche invernali affinché adottino misure proattive verso la resilienza e la sostenibilità.

Scarica il Rapporto di adattamento per esplorare approcci strategici alla diversificazione del turismo invernale e all’aumento della resilienza climatica.

https://www.alpine-space.eu/wp-content/uploads/2024/08/beyondsnow-deliverable-1.2.2-reportannex.pdf

Scarica il Modello di resilienza e adattamento per valutare le vulnerabilità e sviluppare strategie concrete per un turismo invernale sostenibile.

https://www.alpine-space.eu/wp-content/uploads/2024/08/beyondsnow-output-1.1-resilience-daptation-model-RAM-2024-1.pdf

BeyondSnow-Oltre la neve è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma Interreg-Alpine Space. La Comunità di montagna della Carnia è partner per il territorio di sua competenza.