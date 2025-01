Cambio al vertice dello IAL FVG: Giulio Arbanassi è il nuovo presidente

L’assemblea dei soci dello IAL FVG, riunitasi ieri a Pordenone, ha nominato Giulio Arbanassi nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell’agenzia formativa, che da oltre sessant’anni si occupa di qualificazione, aggiornamento professionale e culturale per imprese e privati, con sedi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. La nomina di Arbanassi è avvenuta in seguito all’elezione di Luciano Bordin a Segretario Generale della Federazione Regionale dei Pensionati della CISL del FVG, carica che per Statuto gli impedisce di ricoprire contemporaneamente la presidenza di enti o associazioni collaterali alla CISL.

Giulio Arbanassi, 62 anni, triestino, sposato, ha un profilo tecnico con esperienza nel settore assicurativo. Ha ricoperto ruoli di leadership in diverse realtà, tra cui la presidenza del Caf Cisl di Trieste e dell’Elche Srl, la società di coordinamento dei servizi CISL regionali. Dal 2013 al 2018 è stato presidente della società regionale del Caf Cisl e, fino ad oggi, ha ricoperto il ruolo di Direttore Organizzativo.

Luciano Bordin, presidente uscente, ha commentato la sua esperienza alla guida dello IAL FVG, sottolineando la soddisfazione di aver guidato l’agenzia attraverso periodi di grande trasformazione. “Sono soddisfatto del lavoro svolto durante il mio mandato. In questi anni, con l’esperienza maturata in ruoli apicali della CISL, ho potuto operare con uno sguardo rivolto alle sfide immediate, in particolare alle opportunità rappresentate da Piazza GOL, il programma governativo Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, che punta al rilancio dell’occupazione, anche attraverso la riqualificazione e l’up-skilling delle persone, e rappresenta una sfida importante per la formazione professionale ma rimanendo fortemente ancorato alla formazione dei giovani per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione professionale, per una crescita professionale culturale e civile”, ha affermato Bordin.

Giulio Arbanassi, nel suo intervento, ha ribadito l’importanza di proseguire lungo il percorso tracciato dal suo predecessore, con un focus sull’adeguamento della formazione alle nuove esigenze del mercato del lavoro. “Lo IAL FVG dovrà continuare ad essere un punto di riferimento per la formazione professionale, in grado di rispondere alle sfide di un sistema produttivo in continuo cambiamento e alle opportunità e centralità che la riforma “Valditara” darà alla formazione professionale rivolta ai ragazzi in uscita dalla scuola primaria (terza media). Inoltre la formazione degli adulti e la qualificazione continua rappresentano le principali aree su cui concentrarci, per rispondere in modo adeguato alle esigenze delle imprese e degli utenti”, ha dichiarato Arbanassi, evidenziando l’importanza di una solida continuità nel lavoro svolto finora.

Il nuovo presidente guiderà IAL FVG nel 2025, chiudendo l’ultimo anno del mandato del predecessore Bordin (eletto nel settembre 2022), con la prospettiva di restare alla presidenza per i due anni successivi.