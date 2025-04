Cambio al vertice di SIOT-Tal: Lilli lascia, arriva Gorla

Dopo dieci anni SIOT-TAL avrà un nuovo Presidente e Amministratore Delegato, Alessio Lilli lascerà la carica per scadenza naturale del mandato, alla fine di giugno 2025 e dal 1° luglio a guidare le società sarà Alessandro Gorla.

“Come azionisti – fanno sapere gli shareholder – apprezziamo profondamente la forza di TAL e la dedizione del suo personale. Siamo impegnati a garantire stabilità e continuità all’interno dell’organizzazione. Dopo 10 anni di servizio e dedizione, Alessio Lilli lascerà la carica di General Manager di TAL, desideriamo esprimere ad Alessio la nostra sincera gratitudine per la sua leadership e riconoscere il suo contributo e l’impegno incrollabile, così come quello di tutti i dipendenti che ogni giorno garantiscono il successo di TAL.

Alessio Lilli è stato la pietra miliare dei successi di TAL negli ultimi dieci anni, guidando l’azienda con integrità, lungimiranza e una profonda dedizione personale alla nostra missione. Sotto la sua guida, TAL ha raggiunto traguardi significativi, ha promosso una cultura del miglioramento continuo e ha rafforzato la sua posizione come importante infrastruttura petrolifera europea. La sua passione, la sua mentalità strategica e l’incessante ricerca dell’eccellenza operativa hanno lasciato un impatto duraturo sulla nostra organizzazione. Insieme a tutti i dipendenti, Alessio ha dato forma al successo di TAL e noi ci impegniamo a garantire una transizione ottimale. Alessio continuerà a ricoprire il ruolo di TAL General Manager fino alla fine di giugno.

Le transizioni portano con sé riflessioni e anticipazioni. Nell’esprimere il nostro più sentito apprezzamento ad Alessio Lilli per i suoi anni di servizio e per il suo impegno a guidare TAL fino al giugno 2025, guardiamo al futuro con ottimismo e fiducia. Il futuroGeneral Manager, Alessandro Gorla, potrà contare su solide fondamenta, lavorando al fianco dei dipendenti per mantenere lo slancio di TAL. Alessandro si unirà a noi nel mese di giugno per familiarizzare con i nostri interlocutori e garantire un agile passaggio di consegne da Alessio Lilli”.

Alessandro Gorla si è laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano e parla correntemente italiano, inglese e francese. Vanta una carriera di assoluto livello di oltre 25 anni nei settori del petrolio, del gas e dell’energia. Ha ricoperto importanti ruoli di leadership presso OMV, Linde PLC, GE Oil & Gas e Air Liquide Italia. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Chief Advisor Trading e General Manager di OMV negli Emirati Arabi Uniti, dove è stato membro dell’ADNOC Global Trading Executive Committee ed ha coordinato localmente le collaborazioni tra OMV HQ e Masdar Green Hydrogen.

“La vasta esperienza di Alessandro nello sviluppo del business, nel trading e nella gestione operativa, unita al suo forte acume finanziario – concludono gli azionisti – lo rende un elemento eccellente per la nostra organizzazione. Porterà in SIOT-TAL il suo stile di leadership collaborativo, la forte capacità di gestione degli stakeholder e l’impegno per la sicurezza e l’eccellenza operativa. Ha una comprovata esperienza nel guidare i risultati e nel promuovere relazioni positive tra team e culture diverse. Siamo certi che la leadership di Alessandro garantirà la continuità dei nostri obiettivi aziendali e contribuirà al nostro continuo successo con la dedizione e il sostegno di tutto il team TAL”.