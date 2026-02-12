Cambio alla guida del centro commerciale ATRIO, il più grande della Carinzia

Dal 1° maggio 2026 Oliver Steiner, finora vice center manager, assumerà la guida del centro commerciale Atrio, situato alle porte di Villach. Succede a Richard Oswald, che dopo 36 anni di attività di successo nel gruppo Ses trasferisce le proprie responsabilità al successore e, dal 1° maggio, andrà in pensione. Richard Oswald ha accompagnato Atrio fin dalla prima ora, contribuendo in modo determinante alla sua crescita e alla sua identità.

Oliver Steiner (34 anni) ha studiato Sport, cultura e management degli eventi presso la Scuola superiore di Kufstein e ha completato il percorso di studi in Marketing & Sales presso Imc di Krems. Nato a Villach, ha avviato la propria carriera nel digital marketing a Vienna, per poi lavorare come marketing manager per “Region Villach Tourismus”. Nel luglio 2023 è entrato in Ses nell’ambito di un programma di management training della durata di 18 mesi, che gli ha permesso di acquisire una visione completa del center management. Da gennaio 2025 è vice center manager di Atrio. Da maggio 2026 assumerà la direzione complessiva della shopping destination Ses di Villach.

Richard Oswald ha studiato per l’abilitazione all’insegnamento in italiano e sport e, dopo un periodo di pratica, è passato al settore privato. Nel 1990 ha iniziato la propria carriera nel gruppo Spar, dapprima come responsabile dei centri commerciali Interspar di Klagenfurt e Villach, quindi con responsabilità regionale anche su ulteriori sedi Interspar in Carinzia, Osttirol, Stiria e Burgenland. Nel 2002 ha seguito per Ses la strategia di avvio del center management di Europark di Praga fino all’apertura. Dal 2003 è stato coinvolto in modo determinante nello sviluppo e nella progettazione di Atrio. Con l’apertura nel marzo 2007 ne ha assunto la direzione del centro commerciale più grande della Carinzia, ruolo svolto fino a oggi con grande successo e passione. Il suo ampio know-how resterà a disposizione di Ses anche in futuro, in qualità di consulente.