Cambio di proprietà per il Palmanova Village: passa al Gruppo francese Frey

Cambio di proprietà per il Palmanova Village. Il centro friulano dello shopping, che conta 90 boutique e un bacino di 3,7 milioni di persone, è stato acquisto dal gruppo francese Frey, assieme al Franciacorta Village (Lombardia), Valdichiana Village

(Toscana). Un’acquisizione multipla che era in mano da fondi gestiti da Blackstone del valore di 410 milioni di euro, che segna una tappa fondamentale nella strategia di crescita europea del Gruppo. Contestualmente, ROS Retail Outlet Shopping, che fa parte del Gruppo Frey, assume la responsabilità operativa non solo di queste tre destinazioni, ma anche di Mantova Village (Lombardia) e Puglia Village (Puglia), altri due outlet premium di proprietà Blackstone.

Con questa operazione – è spiegato in una nota le Gruppo – ROS rileva la società di gestione Land of Fashion e i suoi team locali altamente qualificati, garantendo continuità e al tempo stesso rafforzando la capacità.

operativa in uno dei mercati outlet più dinamici d’Europa.

I numeri parlano del gruppo parlano di 19 outlet village premium in 9 Paesi europei, oltre 400.000 mq in gestione, incluso il nuovo sviluppo flagship Malmö DesignerVillage (Svezia), più di 200 collaboratori nelle aree Centre Management, Retail Operations, Marketing e oltre 18 milioni di visitatori annui nei cinque outlet italiani

“Con questo mandato, ROS compie un ulteriore passo decisivo per affermarsi come uno degli operatori outlet più dinamici in Europa,” ha dichiarato Thomas Reichenauer, Co- Founder e Managing Director. “L’ingresso di cinque villaggi italiani – che si aggiungono al nostro portafoglio in Germania, Scandinavia, Europa Centrale e Orientale – rafforza ulteriormente la nostra posizione distintiva: unire la solidità d’investimento di FREY con l’expertise operativa di ROS per creare destinazioni outlet premium, pronte per il futuro”.

Con cinque outlet village premium sotto la propria gestione, ROS consolida il proprio ruolo in Italia – il principale mercato outlet in Europa – e amplia le partnership con i grandi brand internazionali della moda, del lifestyle e del food & beverage.