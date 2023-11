Camera di Commercio, missione a Praga nel 2024

Rinnovare e dare nuovi contenuti al protocollo d’intesa fra il Fvg e la Repubblica Ceca e partire da subito con l’organizzazione di una missione –istituzionale, economica, imprenditoriale e culturale – per la prossima primavera. Con questo impegno il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine Giovanni Da Pozzo ha stretto la mano stamattina nella sede camerale di Udine al console generale della Repubblica Ceca a Milano Ivan Počuch e al console aggiunto Michal Bucháček, accompagnati dal console onorario a Udine Paolo Petiziol.

«In un momento così complesso a livello geopolitco in Europa e non solo – ha affermato il console Počuch, insediatosi da poche settimane a Milano – è ancora più importante approfondire le relazioni dirette e rafforzare i rapporti in tanti ambiti, dalla cultura alla scienza all’economia». E l’incontro è stato il primo importante passo in questa direzione. «La nostra Cciaa è promotrice di due grandi eventi internazionali, come Pordenonelegge e Open dialogues for future, occasioni interessanti per approfondire la collaborazione in ambito culturale, da affiancare a incontri economici tra le nostre due realtà», ha evidenziato il presidente Da Pozzo, anticipando la volontà di «rinnovare una proposta di collaborazione in particolare sui temi della manifattura e del turismo, che vedono significative affinità e complementarietà fra le nostre due realtà». Da parte di tutti è stata confermata la volontà di cominciare da subito a lavorare per organizzare la missione per il 2024.

La repubblica Ceca è il 16esimo Paese per export e il 18esimo per import da e verso il Friuli Venezia Giulia. Le esportazioni dalla nostra regione sono state in crescita tra 2021 e 2022, addirittura del 15%, e anche se il primo semestre di quest’anno ha visto una flessione, al momento attestata attorno a -3% – pressoché fisiologico vista la più generale frenata dell’export Fvg al 30 giugno – , Udine continua a segnare un andamento positivo, con un + 0,9%. Esportiamo prevalentemente prodotti della siderurgia (per quasi il 50%), ma anche metalli (attorno all’11%) e macchinari (4%). Il Fvg resta nella “parte alta” della classifica delle regioni che più esportano in Repubblica Ceca, classifica guidata saldamente da Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ma che vede comunque il Fvg al quinto posto dopo il Piemonte.