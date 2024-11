Campagna Amica: mercato in piazza XX Settembre, pronti ad accogliere i clienti

“In merito al ritorno in piazza XX settembre ci allineiamo alla decisione del Comune consapevoli che piazza XX settembre è la piazza del mercato. Del resto, il ritorno era previsto”. Lo dichiara Vanessa Orlando, responsabile di Coldiretti Fvg Campagna Amica. “Fatte le dovute valutazioni e grazie all’ascolto propositivo del Comune rispetto ad alcune perplessità iniziali, dovute in particolare alle chiusure della viabilità per i cantieri – prosegue Orlando –, si è trovato il modo di rendere agevole l’attività del mercato fin da subito su piazza XX Settembre. Noi del mercato Campagna Amica abbiamo già anticipato la notizia lunedì in occasione del mercato su piazza Duomo, comunicando ai nostri affezionati clienti che molto probabilmente ci avrebbero trovato di nuovo su piazza XX settembre dalla prossima settimana. I mercati di Campagna Amica e i produttori che ne fanno parte hanno un seguito molto attento e il piacere di acquistare prodotti locali, freschi, a kmzero direttamente dal produttore non sarà frenato dallo spostamento. Anzi, i cittadini ci potranno trovare di nuovo in piazza XX settembre, con il sorriso e la proposta, per così dire natalizia, del meglio dell’agricoltura locale, nella cornice cittadina che è da sempre sede di mercato. Possiamo solo dire “vi aspettiamo qui!””.