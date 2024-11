Canale unico per chi organizza eventi a Gorizia

Dal primo dicembre sarà attivo il Canale unico eventi, creato per i soggetti che intendono presentare istanza al Comune per iniziative e manifestazioni di rilevanza pubblica. Uno strumento che servirà a uniformare le procedure di raccolta delle informazioni, facilitando la vita sia alle realtà promotrici di eventi che agli uffici coinvolti. Il nuovo sistema è intuitivo e quindi facilmente utilizzabile, tramite il link che sarà disponibile sul sito www.comune.gorizia.it.

Dopo l’inserimento dei dati anagrafici, l’utente dovrà inserire le informazioni sula tipologia di evento, il luogo richiesto (area pubblica, struttura comunale, luogo privato), la necessità di energia elettrica e acqua, eventuali strutture necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa.

“Ci siamo confrontati all’interno del Distretto del commercio, con i Sistemi informatici e gli uffici del Comune: abbiamo elaborato questo sistema che permette di semplificare le richieste di organizzazione degli eventi, in modo da evitare doppioni e sovrapposizioni. È un primo passo importantissimo per avere un canale di ingresso unico, in modo da mettere tutti nelle condizioni di lavorare al meglio”, ha spiegato l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Luca Cagliari, affiancato in conferenza stampa dall’assessore allo Sport, Giulio Daidone, dai dirigenti Antonella Manto e Marco Muzzatti, dal manager del Distretto del commercio, Tommaso de Mottoni, e dagli artefici del Canale unico eventi, Ruggero Giraldi e Alberto Catto dei Sistemi informatici.

I vantaggi per gli uffici saranno la gestione del flusso dei dati in modo telematico e la possibilità di fornire le indicazioni corrette sulla procedura amministrativa da seguire. Gli utenti stessi potranno acquisire le informazioni necessarie per l’impostazione dei procedimenti necessari alle attività proposte, in modo da essere preparati nel caso servano adempimenti specifici per determinati obblighi normativi.