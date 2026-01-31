Canapa e innovazione, a Villa de Claricini il progetto europeo SPARE

Valorizzare la canapa come risorsa strategica per l’innovazione, l’economia circolare e la sostenibilità.
È l’obiettivo del progetto SPARE, finanziato dal programma europeo Interreg Italia–Austria, presentato a Villa de Claricini Dornpacher.
Da sabato 31 gennaio, la villa ospita la mostra SPARE HEMP, che racconta i risultati delle prime sperimentazioni pilota dedicate alla canapa: dalle fibre ai semi, dal canapulo ai sottoprodotti, con applicazioni che spaziano dall’edilizia sostenibile ai materiali compositi, dall’energia alla cosmetica, fino alla biomedicina.
Un approccio definito “olistico”, che mette in rete ricerca scientifica, agricoltura e industria su scala transfrontaliera.
La mostra è visitabile gratuitamente fino al 28 febbraio, su prenotazione. Un esempio concreto di cooperazione europea orientata al futuro e alla sostenibilità.