Caporale ribadisce: “Nessuna privatizzazione è in atto in ASU FC”

Il Direttore Generale di ASU FC replica al comunicato delle organizzazioni sindacali che si sono riunite oggi Latisana e lo fa con una nota in cui ribadisce che “Nessuna privatizzazione è in atto in ASU FC”. E aggiunge: “Colgo anche l’occasione per comunicare alle OOSS che, allorché si concretizzasse la proposta di partenariato pubblico/privato,una volta valutato l’interesse pubblico e qualora si riscontrasse – cosa di cui dubito – eccedenza di personale, le stesse OOSS verranno informate e ascoltate. In questo momento ASU FC non si trova nelle condizioni di doverlo o poterlo fare.

Dal comunicato stampa prendo altresì atto della richiesta sindacale di mantenere alcune funzioni – ad esempio triage ed emergenza territoriale – in capo al personale dipendente. Senza entrare nel merito delle prerogative attribuite alle OOSS, desidero sottolineare come queste funzioni siano state individuate come distintive all’interno di alcuni servizi e pertanto è già previsto il loro esercizio esclusivo da parte dei dipendenti di ASU FC.

Sul tema del partenariato pubblico/privato, sicuramente avremo modo, a tempo debito, di incontrare tutti coloro che dovranno essere informati”.