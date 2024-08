Carburante agevolato, addio alle tessere in plastica

Da lunedì 5 agosto addio alla tessera del carburante agevolato. La Camera di commercio della Venezia Giulia conferma che non verranno più rilasciati i tesserini in plastica ma solo i QRcode, mentre a Udine e Pordenone si sta procedendo con il rilascio delle ultime tessere fisiche e poi anche qua si potrà richiedere solo l’attivazione del codice. Va precisato che tutte le tessere a microchip in circolazione continuano ad avere la loro validità ed per i possessori è possibile richiedere tramite spid o Carta d’identità elettronica il QR code sul sito qrcarburanti.regione.fvg.it – con anche i relativi video tutorial – mentre per i meno tecnologici è sempre possibile recarsi agli sportelli. Con lo stop alle tessere fisiche i residenti nelle province di Trieste e Gorizia non potranno più chiedere il rilascio online della prima tessera o del Qrcode ma dovranno necessariamente recarsi allo sportello. A Udine e Pordenone, invece, fino ad esaurimento delle scorte, sarà ancora possibile richiedere la tessera fisica e sarà comunque necessario recarsi allo sportello. Sul sito carburanti e tramite la applicazione è possibile consultare anche i prezzi di benzina e diesel alla pompa in tempo reale. GUARDA IL VIDEO