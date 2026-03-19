Carburante, in Slovenia massimo 30 litri in alcuni impianti

I primi cartelli sono comparsi tra ieri e oggi, non in tutti i distributori e con valori diversi. La Slovenia sta iniziando a correre ai ripari dopo che italiani e austriaci si sono spostati in massa nella vicina repubblica a fare carburante mettendo sotto pressione il governo e le riserve delle compagnie e alcune di queste hanno imposto il tetto di 30 litri a pieno.

Il governo aveva in animo di cercare un modo per intervenire ma allo stato non ci sono margini legali e quindi le compagnie si sono portate avanti. Ci sarà poi martedì un aumento dei costi di circa 12 centesimi al litro per il diesel, qualcosa di meno per la benzina.