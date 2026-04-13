Carburante, scendono il prezzo di gasolio e verde in Slovenia

Come ogni lunedì il governo della Slovenia ha annunciato i nuovi prezzi del carburante che saranno per la prima volta in calo dallo scoppio della crisi in Iran. Da domani il gasolio scenderà di 7 centesimi al litro per un prezzo alla pompa di 1,822 euro al litro a fronte di 1,894 euro al litro in vigore ancora per oggi. In calo anche la benzina che costerà 1,620 euro al litro con un calo di 3 centesimi al litro rispetto a 1,653 euro di oggi. Questi nuovi prezzi saranno in vigore da domani, martedì 14 aprile fino al 20 aprile.