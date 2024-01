Carburanti, Bernardis: sconti, attenzione a fascia confinaria

“L’impegno sugli sconti carburanti deve proseguire rivolgendo ancora più attenzione ai territori svantaggiati. Penso, in particolare, a dove una vera e propria fascia confinaria non sussiste. Occorre una maggiore compartecipazione dello Stato e ulteriori strumenti per evitare la preoccupante emorragia di risorse all’estero”.

Lo afferma, in una nota, il consigliere regionale Diego Bernardis (Fedriga Presidente) che aggiunge: “La categoria dei benzinai in Friuli Venezia Giulia, in particolare coloro che hanno l’area di servizio vicino al confine di Stato e ancor più chi opera nelle zone svantaggiate, sta affrontando un periodo di grave difficoltà”.

“La nostra amministrazione regionale – prosegue Bernardis – ha dimostrato concretamente di essere vicina a queste persone che, con il loro lavoro e professionalità, garantiscono un servizio alla comunità, nonostante i margini di guadagno sempre più ristretti a causa del pendolarismo del pieno oltreconfine”.

“Sono sicuro che, come sempre ha fatto fino a oggi, l’assessore regionale fabio Scoccimarro sarà disponibile ad ascoltare le istanze dei gestori della fascia confinaria. La loro esperienza diretta, disponibilità al dialogo costruttivo e i suggerimenti che sono pronti a portare al tavolo di confronto – conclude il consigliere – sono un valore aggiunto che non va trascurato, né dato per scontato”.