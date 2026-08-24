Carburanti: domani rincari anche in Slovenia

Se Atene piange Sparta non ride. Il caro carburante sta falcidiando l’Europa e se in Italia i prezzi ormai sono stabilmente sopra i due euro, con il diesel che dal 26 aumenterà di 17 centesimi se il governo non prorogherà la scontista, anche in Slovenia i prezzi sono destinati a salire.

Come di consueto il governo ha fissato il costo a litro in vigore da domani e sono a segno più di certo non per la gioia degli automobilisti.

Nel dettaglio, guardando agli impianti non in autostrada, la verde costerà 1,608 euro al litro, con un aumento di 2,6 centesimi. Il gasolio per la prima volta oltreconfine supererà invece 1,9 euro con un aumento di 4,6 centesimi al litro. Mai erano stati raggiunti valori simili e la luce in fondo al tunnel sembra sempre più lontana.