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Carburanti in nero e soldi ripuliti tra lusso e criptovalute: confisca milionaria a Trieste

Dietro la gestione di una società petrolifera un sistema di evasione, fatture false e denaro reinvestito tra lusso e criptovalute
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Autore: Redazione

Un sistema costruito su evasione fiscale, frodi sulle accise dei carburanti e autoriciclaggio, con soldi sottratti al Fisco poi reinvestiti in viaggi, hotel di lusso, boutique e persino criptovalute. È questo il quadro emerso dalle indagini della Guardia di Finanza di Trieste che hanno portato alla confisca definitiva di beni per 2,5 milioni di euro nei confronti di due aziende e quattro persone, già condannate in via definitiva.

L’operazione rappresenta l’epilogo giudiziario di una vicenda nata dall’acquisizione, nel 2017, della Depositi Costieri Trieste Spa, storica realtà cittadina attiva nello stoccaggio e nella movimentazione di prodotti petroliferi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, dietro la gestione dell’azienda si sarebbe sviluppato un articolato sistema illecito basato su commercializzazione di carburanti in evasione d’imposta e utilizzo di società “cartiere” per emettere fatture false e accumulare debiti fiscali mai saldati.

Tra gli acquirenti figuravano quattro soggetti campani, tre dei quali con precedenti per associazione mafiosa e ritenuti contigui a clan camorristici del Napoletano. Formalmente dipendenti della società, avrebbero in realtà guidato le operazioni aziendali fino al fallimento della società, finita anche al centro di un procedimento per bancarotta.

Le indagini finanziarie hanno inoltre consentito di individuare altri beni per circa 1,5 milioni di euro, tra conti correnti, veicoli e quote societarie in Campania, riconducibili a prestanome ma gestiti da uno dei condannati. La Cassazione ha infine confermato le condanne, rendendo definitiva la confisca.

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