Carburanti: nuove tessere digitali presso Urp Regione

“Prosegue il processo di digitalizzazione del sistema carburanti: il 2026 vedrà proseguire la transizione verso identità digitale, superando tessere e Pos purtroppo non più reperibili sul mercato. Siamo a circa metà del percorso di attivazione dei nuovi QR Code, un sistema che semplifica le procedure, aumenta la trasparenza e rafforza i controlli a tutela dei cittadini e dei gestori”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale della generalità che dà il via libera al disegno di legge di modifica della Legge regionale 14/2010 sul Sistema regionale di agevolazione carburanti. Il provvedimento, che verrà ora trasmesso al Consiglio regionale per l’esame, porta a compimento il percorso di digitalizzazione avviato nel 2022 e definisce il nuovo quadro di competenze, vigilanza e sanzioni. “In questi anni abbiamo investito fondi e professionalità per garantire il nostro sistema regionale, superando con successo anche il contenzioso europeo – ha sottolineato l’assessore -. Grazie prima al supersconto regionale, poi il sistema flessibile in capo alla Giunta e infine la fascia di confine definita Area 0, abbiamo ottenuto grandi risultati in termini ambientali e finanziari per la Nazione e la Regione”.

“Il nuovo modello innovativo e interamente informatizzato – ha aggiunto Scoccimarro – consente di ridurre la burocrazia, migliorare la tracciabilità delle operazioni e garantire l’utilizzo corretto dei contributi pubblici. Il Friuli Venezia Giulia è la prima Regione in Italia ad adottare una soluzione digitale completa per la gestione del sistema carburanti e dal 1 febbraio 2026 si occuperà direttamente dell’emissione degli identificativi digitali: infatti i cittadini non dovranno più recarsi presso le Camere di Commercio, bensì presso gli Uffici relazioni con il pubblico (Urp) della Regione a Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine e Tolmezzo”. Nella norma, oltre alle novità legate appunto alla digitalizzazione del sistema e il servizio presso gli Urp, “abbiamo anche inserito un riferimento alla campagna di comunicazione e informazione che metteremo in atto nel corso del 2026 – ha concluso Scoccimarro -: l’obiettivo come sempre è quello di incentivare e supportare i cittadini nella transizione, senza imporre obblighi; oltre al supporto degli Urp o istruzioni facili da seguire per i più tecnologici, potremmo anche inviare a casa dei cittadini che ne facciano richiesta il nuovo QR Code”.