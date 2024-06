Caregiver e lavoratori in Fvg: i risultati del sondaggio

Un convegno pubblico in programma domani, martedì 11 giugno, con inizio alle 11.00, a Trieste nel Palazzo della Regione in piazza Unità d’Italia (Sala Colonne, ingresso da Riva Mandracchio) sarà l’occasione per presentare alla stampa e al pubblico i risultati di un sondaggio sulla situazione dei caregiver familiari del Friuli Venezia Giulia in relazione al loro essere lavoratori o in età lavorativa. Promotori della conferenza sono l’Associazione de Banfield e l’Associazione Solidarietà Trieste con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Il sondaggio, ancora inedito, è stato commissionato dalla stessa de Banfield a Swg Trieste con il sostegno di Confindustria Alto Adriatico e di Fnp Cisl Fvg.

Finalità della survey è quella di comprendere meglio i bisogni e i vissuti dei caregiver che lavorano, individuando le difficoltà e le necessità di coloro che devono dividersi tra compiti di cura, obiettivi professionali e vita privata. Dati Istat, infatti, stimano che più di un terzo della popolazione italiana in età lavorativa (nella maggior parte dei casi donne) si prende cura di figli minori di 15 anni o di parenti malati, disabili o anziani con difficoltà nel conciliare il lavoro con il compito di cura.

Presenti all’incontro l’Assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen, il neo-Presidente dell’Associazione de Banfield Massimo Simeon – alla sua prima uscita pubblica dopo l’elezione delle scorse settimane – Carlo Minisini, Vicepresidente Associazione Solidarietà Trieste. Gli interventi tecnici saranno a cura di Stefania Ilinca, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ufficio europeo (in videocollegamento), di Giulio Vidotto Fonda e Ludovica Leone, Responsabili del sondaggio sui caregiver lavoratori per Swg, Ludovico Carrino, ricercatore in Economia Pubblica dell’Università di Trieste e del King’s College London, di Massimiliano De Falco, assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro dell’Università di Udine. In conclusione gli interventi di Giovanna Pacco, Direttrice Associazione de Banfield, Christina Sponza, Responsabile progettazione inclusiva per Associazione de Banfield, Alessandro Carta, Responsabile Relazioni Industriali Area Trieste di Confindustria Alto Adriatico Carmen Russian, Fpn Cisl Trieste e Gorizia e Stefano Baldi, Uil Fvg

La partecipazione alla conferenza è gratuita con iscrizione obbligatoria. Nella pagina eventi dell’associazione de Banfield è possibile registrare la propria partecipazione e visionare il programma aggiornato: www.debanfield.it/eventi/