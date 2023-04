Mancano autisti, contributi per la patente

Il problema della carenza di autisti è ormai a un livello tale da compromettere l’operatività delle imprese di trasporto, non solo in Friuli Venezia Giulia. Per cercare di risolvere il problema la Regione concede i contributi, anche per il 2023, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e per l’ottenimento delle patenti C e superiori.

“Le nostre imprese – commento di Massimo Masotti (nella foto), capogruppo Trasporti e logistica di Confindustria Udine – hanno estremo ed urgente bisogno di nuovi conducenti e quindi non possiamo che esprimere il nostro apprezzamento per per il rinnovato impegno finanziario della Regione al fine di aiutare nuovi giovani a intraprendere la professione di autista di autocarri e di autobus. Di questa situazione – continua Masotti – la nostra Regione è a conoscenza da tempo e annualmente provvede a concedere incentivi per gli aspiranti conducenti per l’acquisizione dei titoli professionali alla guida, il cui costo è difficilmente sostenibile per chi un lavoro ancora non lo possiede”.

Siccome i bandi regionali per gli incentivi sono annuali, Masotti chiede che il provvedimento diventi strutturale nel tempo.

(Foto: Confindustria Udine)