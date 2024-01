Il 70° Carnevale di Muggia tra i grandi eventi della Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Edizione numero 70 e prima edizione tra i grandi eventi del Friuli Venezia Giulia. Il Carnevale muggesano al via l’8 febbraio con la cerimonia di apertura da quest’anno entra a far parte degli eventi promossi dall’ente guidato da Massimiliano Fedriga. La sfilata dei carri, da sempre il momento clou delle kermesse, è fissata domenica 11 febbraio alle 13 e sarà possibile acquistare i biglietti per le tribune numerate sul sito di ticket point.

A presentare l’evento il sindaco Paolo Polidori, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga e l’assessore Sergio Emidio Bini, proprio il governatore ha spiegato che «Quello di Muggia non è un semplice carnevale ma un evento popolare dalla grande capacità attrattiva, che promuoviamo in maniera decisa oltre i confini del Friuli Venezia Giulia inserendolo nel circuito dei grandi eventi affinché diventi strumento di richiamo per il turismo». L’edizione 2024 del Carnevale muggesano potrà contare su un contributo straordinario dalla Regione e, grazie alla collaborazione con PromoTurismoFVG, verrà avviata una promozione della manifestazione oltre i confini cittadini, in aggiunta a visite guidate organizzate sul territorio, dedicate soprattutto ai turisti.