Carnia, un percorso per rafforzare o avviare imprese neisettori turistico-culturali

Le montagne del Friuli Venezia Giulia continuano a fare i conti con una dinamica demografica sfavorevole, ma mostrano segnali di resilienza sul fronte imprenditoriale. Secondo i dati più aggiornati, infatti, la popolazione nei comuni montani è diminuita del -4,9% tra il 2019 e il 2024, con una perdita complessiva di 3.085 residenti. In controtendenza però, le imprese crescono: sono infatti 5.033 le sedi di impresa attive registrate al 31 dicembre 2023, segnando una crescita complessiva del 2,2% rispetto al 2019. Tra i settori più rappresentati figurano il commercio (18,1%), l’agricoltura (17,9%) e l’ospitalità (17,2%). Significativa anche l’incidenza delle imprese femminili (25,9%, contro il 22,4% regionale) e giovanili (8,3% vs. 7,5% in FVG), a conferma di un potenziale diffuso che merita di essere sostenuto. È in questo contesto che si inserisce il progetto “Aghis Limpidis e Mons di Pas”, finanziato con fondi PNRR, promosso dal Ministero della Cultura e realizzato dai Comuni di Ampezzo, Socchieve e Preone e che ha visto tra i primi risultati tangibili sul territorio la creazione del nuovo spazio di coworking Cime CreAttive di Socchieve.

L’obiettivo del progetto è duplice: diffondere la cultura imprenditoriale e stimolare la nascita di nuove iniziative economiche locali, con particolare attenzione a giovani e donne. TEC4I FVG, hub per l’innovazione regionale e partner operativo del progetto, invita quindi chi intende sviluppare una propria idea d’impresa in ambito turistico-culturale o rafforzare attività già avviate nel territorio montano a partecipare al webinar gratuito del 10 dicembre alle 16:00, durante il quale verrà presentato il calendario delle attività 2026. Il percorso prevede moduli formativi, mentoring, testimonianze e supporto all’accesso a bandi e finanziamenti. Parte degli incontri del programma 2026 avverranno proprio all’interno dello spazio di co-working Cime CreAttive, un luogo condiviso di lavoro e contaminazione, pensato per accogliere professionisti, freelance e nuove progettualità legate alla valorizzazione del territorio. Le iscrizioni al webinar sono aperte ed è sufficiente registrarsi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YlLRkJqmRXmhkmIgZqaShA

“Con l’apertura dello spazio di coworking Cime CreAttive, il Comune di Socchieve ha voluto compiere un passo concreto per rendere la nostra valle un luogo più aperto, attrattivo e capace di generare nuove opportunità. Crediamo che la montagna possa essere un terreno fertile per chi ha idee e voglia di mettersi in gioco: professionisti, imprese locali, giovani, nomadi digitali o semplici viaggiatori che desiderano lavorare in un ambiente accogliente e ben connesso al territorio – dichiara il Sindaco di Socchieve Coriglio Zanier – Questo progetto non nasce solo per offrire una postazione di lavoro, ma per favorire relazioni, creare collaborazioni e sostenere le attività che già operano qui – dall’ospitalità alla ristorazione – generando un indotto positivo per tutta la comunità. L’accesso gratuito su prenotazione è un invito aperto a tutti: vogliamo che Cime CreAttive diventi un punto di riferimento, uno spazio vivo dove far crescere competenze, progettualità e – speriamo – anche nuovi abitanti che scelgano Socchieve come luogo in cui costruire il proprio futuro”.

Fare impresa, anche a scuola

Il progetto guarda anche alle giovani generazioni: a partire da martedì 25 novembre, infatti, ha preso il via un laboratorio dedicato agli studenti dell’ISIS Paschini di Tolmezzo, con un focus sull’imprenditorialità in ambito enogastronomico. La finalità è quella di trasmettere strumenti e competenze fondamentali per affrontare il mondo del lavoro con uno sguardo aperto all’autoimprenditorialità e allo sviluppo locale. “La montagna ha bisogno di infrastrutture, ma anche di visione e fiducia. Iniziative come questa dimostrano che è possibile creare valore partendo dal capitale umano e dalle idee – spiega Filippo Bianco, AD di TEC4I FVG – Il nostro compito è fornire gli strumenti di base per poter tradurre queste idee in percorsi concreti e di valore per l’intera comunità”.