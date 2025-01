Caro bollette, la Cgia prevede aumenti quasi del 20% per le imprese

Previsioni pessimistiche per il 2025 sul fronte del caro bollette con un aumento di 502 milioni di euro per il mondo delle imprese che a caduta poi arriverebbero a colpire le famiglie. La Cgia di Mestre prevede un caro energia e gas in crescita del 19,2%, una crescita non paragonabile a quella compresa tra la fine del 2021 e l’inizio del 2023 ma comunque importante. L’aumento dei prezzi sarà maggiore per quanto concerne l’elettricità con un aggravio di 356 milioni, mentre per il gas di 146 milioni. A livello nazionale le spese aumenteranno rispettivamente di 9,8 miliardi e 3,9 miliardi. Il Friuli Venezia Giulia consuma il 3,5% del fabbisogno nazionale. Questi aumenti rischiano, sempre secondo la Cgia, di avere ricadute importanti a livello di inflazione da un lato perché gli aumenti riguarderanno anche i consumi casalinghi, dall’altro perché si teme un aumento dei prezzi «Gli esperti – spiegano – paragonano l’inflazione a una “tassa ingiusta”: infatti, riduce la quantità di beni e servizi acquistabili da tutti noi ed è particolarmente dura con chi è già economicamente fragile». La ricetta è dunque da un lato evitare il crollo dei consumi interni e dall’altro investire in modo corretto i fondi del Pnrr pari a 130 miliardi di euro.