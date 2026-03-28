Caro Bollette, nel 2026 quasi mezzo miliardo in più per il FVG

Quest’anno le bollette dell’energia costeranno alle imprese e alle famiglie del Friuli Venezia Giulia quasi mezzo miliardo in più rispetto al 2025. Sono le stime dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, coordinato da Paolo Zabeo.

A un mese dall’inizio del conflitto in Iran, il prezzo del gas è aumentato dell’81%, mentre quello dell’energia elettrica è salito del 38%. Ciò, dicono le stime, si rifletterà sulle bollette. Ipotizzando che nel 2026 i consumi di famiglie e imprese siano in linea con quelli del passato, i rincari previsti per quest’anno potrebbero raggiungere complessivamente 486 milioni di euro.

A pagarne il prezzo saranno soprattutto le imprese della regione, che dovrebbero sostenere 360 milioni di costi aggiuntivi, mentre il conto per le famiglie si attesterebbe attorno ai 126 milioni in più. Molto dipenderà, comunque, da durata e intensità del conflitto.

Resta da capire, dice la Cgia di Mestre, se governo e Ue adotteranno le stesse misure prese nel 2022, quando i rialzi furono più sostenuti, ovvero riduzione dell’Iva sulle bollette, tetto al prezzo del gas e istituzione di un contributo di solidarietà sugli extraprofitti delle grandi multinazionali dell’energia. Resta sul tavolo, infine, il disaccoppiamento tra il prezzo del gas e quello dell’energia elettrica, misura molto auspicata, ma mai attuata.