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Economia
Salvini chiede di scendere a 1,9 euro al litro per il diesel

Caro carburante, Gava: oggi le prime risposte dal governo

Questa era il Consiglio dei ministri con i primi interventi
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Il Consiglio dei ministri darà oggi una prima risposta al caro carburante con un intervento per ridurne il costo». Vania Gava, viceministro all’Ambiente e alla sicurezza energetica, lo conferma al termine del tavolo convocato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini con le compagnie petrolifere: Eni, Ip, Q8, Tamoil e le cosiddette pompe bianche.

«Il ministro delle Finanze, Giancarlo Giorgetti – conferma Gava – ha trovato delle risorse che verranno stanziate già questa sera come prima risposta. Arriverà anche la richiesta ai concessionari di rinunciare ai guadagni dei distributori presenti sulle autostrade». Il viceministro spiega che «la situazione è complicata perché non sappiamo quanto durerà, se sul fronte del gas siamo tranquilli il nodo è il caro petrolio che riguarda anche l’edilizia. Una prima risposta – rimarca Gava – arriverà oggi e poi la prossima settimana ci sarà un nuovo incontro».

Salvini invece dal canto suo, prima dell’incontro, ha sottolineato che l’obiettivo è di scendere subito con i prezzi «il diesel sotto 1,9 euro al litro e di conseguenza la benzina. Abbiamo invitato i petrolieri per ascoltare le loro proposte – ha spiegato – l’extrema ratio, se ci fosse un no a tutto, è un prelievo sugli extra-profitti, che in questi giorni sono evidenti. Ma conto di non arrivare a quel punto».

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